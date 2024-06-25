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حصاد القمح في الجزائر - وكالة الأنباء الجزائرية
حصاد القمح في الجزائر - وكالة الأنباء الجزائرية
اقتصاد الجزائر

الجزائر تطرح مناقصة لشراء شحنة من القمح اللين

المناقصة تهدف إلى شراء 50 ألف طن

باريس/هامبورغ – رويترز
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قال متعاملون أوروبيون، يوم الاثنين، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء شحنة من القمح اللين للشحن إلى ميناءين فقط.

وأضاف المتعاملون أن المناقصة كانت تهدف إلى شراء 50 ألف طن.

والشحن إلى ميناءين فقط يشير عموما إلى عملية شراء صغيرة.

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وحدد الديوان الجزائري المهني يوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران موعدا نهائيا لتقديم العروض في المناقصة، على أن تظل العروض سارية حتى يوم الخميس 27 يونيو/حزيران.

والقمح مطلوب للشحن على عدة فترات من مناطق التوريد الرئيسية التي تشمل أوروبا وذلك في الفترة من الأول إلى 15 أغسطس/آب، ومن 16 إلى 31 أغسطس/آب، ومن الأول إلى 15 سبتمبر/أيلول، ومن 16 إلى 30 سبتمبر/أيلول.

وتشمل فترة الشحن أيضا الأول إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول، و16 إلى 31 من نفس الشهر.

وإذا كان المصدر أميركا الجنوبية أو أستراليا، فسيتم الشحن قبل ذلك الموعد بشهر.

والجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا.

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