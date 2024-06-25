السعودية تجمع 4.41 مليار ريال من إصدارات صكوك شهر يونيو 2024

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.414 مليارات ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 1.6 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية 53 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثالثة 2.761 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2034 ميلادي.

وفي نهاية مايو 2024، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2024م، 2025م، 2026م بقيمة إجمالية تجاوزت 63.1 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 64.1 مليار ريال.

وقد قام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى ثلاث شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 64.1 مليار ريال.