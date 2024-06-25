عودة مشكلة ازدحام الموانئ بفعل الهجمات الحوثية على ممرات السفن

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عادت مشكلة ازدحامات السفن التي شهدها العالم خلال الجائحة لتؤرق الموانئ حول العالم، حيث يزداد عدد سفن الحاويات والشحن التي تنتظر دورها في دخول الموانئ أمام سواحل سنغافورة وماليزيا وجنوب كوريا والصين وحتى في إسبانيا وموانئ أخرى في أوروبا.

يأتي هذا على خلفية الهجمات الحوثية على ممرات السفن جنوب البحر الأحمر.

وتزداد المخاوف من تفاقم المشكلة مع ازدياد الطلب الموسمي على التسوق ما قد يعقد الخطط اللوجستية للشركات، خاصة في ضوء ارتفاع المعدل العالمي لسعر شحن الحاوية ذات الأربعين قدم إلى أكثر من 4100 دولار.

وهذا السعر يعادل ثلاثة أضعاف السعر قبل عام والأعلى منذ سبتمبر من عام 2022، لكنه يبقى أقل بكثير من القمة التي وصلها في عز الجائحة عند 20 ألف دولار.