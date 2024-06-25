متعاملون: أقل عرض تلقته مصر في ممارسة قمح بلغ 227 دولارا للطن

دقيقتان للقراءة

قال متعاملون إن أقل عرض على أساس التسليم على ظهر السفينة تلقته مصر اليوم الثلاثاء في ممارسة قمح بلغ 227 دولارا للطن لشراء 60 ألف طن من القمح الروسي.

وتقدمت بالعرض شركة (أولام).

كانت مصادر رسمية، كشفت أن المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر آمن ويكفي لمدة 6 أشهر بإجمالي 4 ملايين طن من القمح.

وأشار رئيس رابطة أصحاب المطاحن نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، حسين بودي، إلى أن أرصدة القمح الموجودة تأتي من خلال تعاقدات هيئة السلع التموينية وما تم استيراده بالإضافة إلى الإنتاج المحلي.

وكانت بيانات قد اطلعت عليها "العربية Business"، قد أشارت إلى ارتفاع إجمالي واردات مصر من القمح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتسجل نحو 3.35 مليون طن مقابل 2.75 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتستورد مصر القمح من نحو 22 منشأ مختلفا، كان آخرها مولدوفا، ولاتفيا، وليتوانيا، والبرازيل، والهند، وصربيا، لكنها في الغالب تعتمد على نحو 11 منشأ فقط، وأبرزهم روسيا.

ووفق البيانات، فقد بلغت الواردات من روسيا وأوكرانيا في الربع الأول من العام الجاري نحو 3.2 مليون طن، مثلت أكثر من 95% من إجمالي الواردات، مقارنة بما لا يتجاوز 2.64 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.

واستحوذت روسيا على المركز الأول بين مناشئ التوريد بحصة 81% من إجمالي واردات الفترة بنحو 2.73 مليون طن مقارنة بنحو 2.46 مليون طن في الربع الأول من 2022.

وجاءت أوكرانيا في المركز الثاني بحصة 14% من إجمالي الواردات ما يعادل 471 ألف طن، مقارنة بنحو 187 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي. وتوزعت الكميات المتبقية بين مناشئ عدة هي رومانيا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وتركيا ومولدوفا.

وقد ارتفع عدد الجهات المستوردة للقمح في الربع الأول من العام الجاري إلى 27 جهة مختلفة بين حكومية وقطاع خاص، مقارنة بنحو 24 جهة فقط خلال الفترة المماثلة من 2022.