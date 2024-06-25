مصر تشتري 470 ألف طن من القمح في ممارسة دولية

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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية اليوم الثلاثاء إنها تعاقدت على 470 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

وذكرت الهيئة أن عملية الشراء تتألف من 50 ألف طن من قمح بلغاري و60 ألفا من قمح أوكراني و180 ألفا من قمح روسي و180 ألفا من قمح روماني.

وكانت بيانات قد اطلعت عليها "العربية Business"، قد أشارت إلى ارتفاع إجمالي واردات مصر من القمح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتسجل نحو 3.35 مليون طن مقابل 2.75 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتستورد مصر القمح من نحو 22 منشأ مختلفا، كان آخرها مولدوفا، ولاتفيا، وليتوانيا، والبرازيل، والهند، وصربيا، لكنها في الغالب تعتمد على نحو 11 منشأ فقط، وأبرزهم روسيا.

ووفق البيانات، فقد بلغت الواردات من روسيا وأوكرانيا في الربع الأول من العام الجاري نحو 3.2 مليون طن، مثلت أكثر من 95% من إجمالي الواردات، مقارنة بما لا يتجاوز 2.64 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.

واستحوذت روسيا على المركز الأول بين مناشئ التوريد بحصة 81% من إجمالي واردات الفترة بنحو 2.73 مليون طن مقارنة بنحو 2.46 مليون طن في الربع الأول من 2022.

وجاءت أوكرانيا في المركز الثاني بحصة 14% من إجمالي الواردات ما يعادل 471 ألف طن، مقارنة بنحو 187 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي. وتوزعت الكميات المتبقية بين مناشئ عدة هي رومانيا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وتركيا ومولدوفا.

وقد ارتفع عدد الجهات المستوردة للقمح في الربع الأول من العام الجاري إلى 27 جهة مختلفة بين حكومية وقطاع خاص، مقارنة بنحو 24 جهة فقط خلال الفترة المماثلة من 2022.