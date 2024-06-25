مصر والاتحاد الأوروبي يعتزمان توقيع اتفاقية بمليار يورو لدعم الاقتصاد المصري

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توقعت وزارة التعاون الدولي المصرية إبرام اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو لدعم الاقتصاد.

وتأتي اتفاقية المليار يورو، ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو، تم الإعلان عنها بالقمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي.

مصر تحشد ملياري دولار من شركاء التنمية لدعم الموازنة

وكان البنك الدولي قد أعلن أمس تقديم 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، ضمن برنامج مدته 3 سنوات بقيمة 6 مليارات دولار.

وذكر البنك الدولي أن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.