وزير: صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات بلغت 7 مليارات دولار منذ بداية 2024

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قال وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، يوم الاثنين، إن صادرات بلاده من خارج قطاع المحروقات بلغت 7 مليارات دولار منذ بداية عام 2024.

وتوقع الوزير في عرض قدمه للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن يستمر نمو الصادرات الجزائرية ليصل إلى 29 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار الوزير إلى أن صادرات بلاده خارج قطاع المحروقات زادت من 3.8 مليار دولار في 2020، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وكان زيتوني يقدم عرضا أمام تبون عن النتائج الأولية لسياسة تنمية الصادرات بمناسبة افتتاح معرض الجزائر الدولي بالعاصمة، الذي يشارك فيه 700 عارض محلي ودولي ويستمر حتى 29 يونيو/حزيران الجاري.