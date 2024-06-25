بنك المغرب المركزي يخفض سعر الفائدة إلى 2.75%

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خفض بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% اليوم الثلاثاء، قائلاً إن القرار يتماشى مع انخفاض معدل التضخم.

وقال البنك في بيان عقب اجتماع فصلي لمجلس الإدارة إن من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 1.5% هذا العام، من 6.1% العام الماضي، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية.

وتوقع مجلس بنك المغرب، في بيان تلقى موقع "العربية Business" نسخة منه أن يرتفع التضخم إلى 2.7% في سنة 2025.

وبشأن النمو الاقتصادي توقع بنك المغرب أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني 2.8% في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4.5% في 2025.

التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.4% في مايو

وتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.7% مع بداية الخفض التدريجي للدعم الموجه إلى الغاز المنزلي.

وأوضح البنك أن انخفاض الناتج الزراعي من شأنه أن يخفض النمو الاقتصادي إلى 2.8% هذا العام من 3.4% العام الماضي مضيفا أن من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.5% العام المقبل في حال تحسن موسم حصاد الحبوب.

وأشار إلى أن العجز في الحساب الجاري من المتوقع أن يتسع إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بنحو 0.6% العام الماضي، وعزا تلك الزيادة إلى ارتفاع واردات الطاقة.

ورجح البنك أن تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي 382 مليار درهم (38.4 مليار دولار) بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما يكفي لتغطية واردات السلع لنحو 5.5 شهر، وفق ما نقلته "رويترز".

وذكر البنك أن عجز الموازنة سيظل عند 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إذ من المتوقع أن تعوض زيادة الإيرادات الضريبية نمو الإنفاق على شبكات الحماية وزيادات الرواتب.

وتوقع تراجع العجز إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتوسع الدين الحكومي إلى 70.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 69.5% العام الماضي، مشيراً إلى أن الدين الخارجي سيمثل 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و18.2% في 2025، أو ما يقرب من 300 مليار درهم (30 مليار دولار).

وتوقع البنك ازدياد الدين الحكومي إلى 70.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 69.5% العام الماضي مشيرا إلى أن الدين الخارجي سيمثل 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و18.2% في 2025، أو ما يقرب من 300 مليار درهم (30 مليار دولار).