"سبل" ترسي مشروعا لتقديم خدمات لوجيستية وتشغيلية على "عزم السعودية "
قيمته تتجاوز 10% من إيرادات الشركة لعام 2023
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أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن ترسية مشروع مداورة مركز المعالجة التابع لقطاع العمليات - خدمات الدعم التشغيلي للعمليات مع مؤسسة البريد السعودي "سبل".
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء إنها استلمت إشعار الترسية نهاية يوم الاثنين 24 يونيو الجاري،وقيمة المشروع تتجاوز (%10) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
وذكرت أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات تشغيلية ولوجستية ولا توجد أطراف ذات علاقة.
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