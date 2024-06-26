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حصاد القمح في الجزائر - وكالة الأنباء الجزائرية
حصاد القمح في الجزائر - وكالة الأنباء الجزائرية
اقتصاد الجزائر

الجزائر تشتري شحنة من القمح في مناقصة دولية

الأسعار تراوحت بين 248 إلى 250 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن

هامبورغ - رويترز
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قال متعاملون أوروبيون إنه يُعتقد أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى ما بين 130 إلى 150 ألف طن متري من القمح في مناقصة دولية اليوم الأربعاء للشحن إلى ميناءين فقط.

وأضافوا أن الأسعار تراوحت بين 248 إلى 250 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن.

ويُعتقد أن الشحنات المتعاقد عليها ستأتي من منطقة البحر الأسود بما في ذلك روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا.

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واشترطت المناقصة شحن القمح إلى ميناءي مستغانم و/أو تنس.

وأوضح المتعاملون أن الشحن إلى ميناءين فقط يشير عموما إلى عملية شراء صغيرة.

والقمح مطلوب للشحن على عدة فترات من مناطق التوريد الرئيسية التي تشمل أوروبا، وذلك في الفترة من الأول إلى 15 أغسطس/ آب، ومن 16 إلى 31 أغسطس/ آب، ومن الأول إلى 15 سبتمبر/ أيلول، ومن 16 إلى 30 سبتمبر/ أيلول.

وتشمل فترة الشحن أيضا الأول إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول، و16 إلى 31 من نفس الشهر.

وإذا كان المصدر أميركا الجنوبية أو أستراليا، فسيتم الشحن قبل ذلك الموعد بشهر.

والجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا.

وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين، ولا يزال من الممكن صدور تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

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