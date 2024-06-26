الدنمارك ستفرض أول ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المزارع

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أعلنت الدنمارك أنها ستكون أول دولة في العالم تفرض ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المزارع وذلك بحلول عام 2030.

وتم اقتراح الضريبة للمرة الأولى في فبراير الماضي من قبل خبراء بتكليف من الحكومة لمساعدة الدنمارك للوصول إلى هدف ملزم قانونًا لعام 2030، لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 70% عن مستويات عام 1990.

وبحسب القانون المقترح سيتم فرض ضريبة على المزارعين بقيمة 300 كرونة دنماركية أو يعادل 43 دولارا لكل طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2030، وترتفع إلى 750 كرونة بحلول عام 2035.

وسيحق للمزارعين الحصول على خصم من ضريبة الدخل بنسبة 60%، وهذا يعني أن التكلفة الفعلية للطن ستبدأ عند 120 كرونة وترتفع إلى 300 كرونة بحلول عام 2035.