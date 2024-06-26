بنك المغرب المركزي يتوقع تراجع نمو الاقتصاد إلى 2.8% في 2024

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قال بنك المغرب المركزي إن نمو الاقتصادي الوطني سيسجل تراجعاً إلى 2.8% خلال عام 2024 قبل أن يتسارع ليصل إلى 4.5% في 2025.

وأكد بنك المغرب أن النمو سجل في سنة 2022 معدلا بـ1.5% و3.4% في سنة 2023، وذلك نتيجة تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.5%، وانتعاش طفيف في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.4% بعد انكماش بواقع 11.3%.

وتوقع البنك في بلاغ له صدر عقب اجتماع مجلس إدارته، أمس الثلاثاء، أن يصل إنتاج الحبوب إلى 55 مليون قنطار في المتوسط في 2025، نقلاً عن موقع "المغرب الاقتصادي".

وأضاف أنه على المدى المتوسط، يرتقب أن تتعزز الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة 3.8% في 2024 وبواقع 4.1% في 2025.

وأشار إلى أن الإنتاج الفلاحي سيظل رهيناً بالظروف المناخية، وآخذا بعين الاعتبار محصول حبوب بـ 31.2 مليون قنطار وفق تقديرات وزارة الفلاحة، ستتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.9% هذه السنة قبل أن تنتعش بواقع 8.6% سنة 2025 بناء على فرضية العودة إلى محصول حبوب بـ55 مليون قنطار.

يشار إلى أن بنك المغرب المركزي خفض أمس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% اليوم الثلاثاء، قائلاً إن القرار يتماشى مع انخفاض معدل التضخم.

وقال البنك في بيان عقب اجتماع فصلي لمجلس الإدارة إن من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 1.5% هذا العام، من 6.1% العام الماضي، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية.

وتوقع مجلس بنك المغرب، في بيان تلقى موقع "العربية Business" نسخة منه أن يرتفع التضخم إلى 2.7% في سنة 2025.