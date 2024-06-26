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اقتصاد المغرب

بنك المغرب المركزي يتوقع تراجع نمو الاقتصاد إلى 2.8% في 2024

قبل أن يتسارع ليصل إلى 4.5% في 2025

دبي - العربية.نت
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قال بنك المغرب المركزي إن نمو الاقتصادي الوطني سيسجل تراجعاً إلى 2.8% خلال عام 2024 قبل أن يتسارع ليصل إلى 4.5% في 2025.

وأكد بنك المغرب أن النمو سجل في سنة 2022 معدلا بـ1.5% و3.4% في سنة 2023، وذلك نتيجة تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.5%، وانتعاش طفيف في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.4% بعد انكماش بواقع 11.3%.

وتوقع البنك في بلاغ له صدر عقب اجتماع مجلس إدارته، أمس الثلاثاء، أن يصل إنتاج الحبوب إلى 55 مليون قنطار في المتوسط في 2025، نقلاً عن موقع "المغرب الاقتصادي".

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وأضاف أنه على المدى المتوسط، يرتقب أن تتعزز الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة 3.8% في 2024 وبواقع 4.1% في 2025.

وأشار إلى أن الإنتاج الفلاحي سيظل رهيناً بالظروف المناخية، وآخذا بعين الاعتبار محصول حبوب بـ 31.2 مليون قنطار وفق تقديرات وزارة الفلاحة، ستتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.9% هذه السنة قبل أن تنتعش بواقع 8.6% سنة 2025 بناء على فرضية العودة إلى محصول حبوب بـ55 مليون قنطار.

يشار إلى أن بنك المغرب المركزي خفض أمس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% اليوم الثلاثاء، قائلاً إن القرار يتماشى مع انخفاض معدل التضخم.

وقال البنك في بيان عقب اجتماع فصلي لمجلس الإدارة إن من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 1.5% هذا العام، من 6.1% العام الماضي، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية.

وتوقع مجلس بنك المغرب، في بيان تلقى موقع "العربية Business" نسخة منه أن يرتفع التضخم إلى 2.7% في سنة 2025.

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