رئيس كينيا يعلن سحب مشروع قانون الموازنة بعد مقتل متظاهرين مناهضين له
في أعقاب احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية الثلاثاء
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أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، الأربعاء، سحب مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية الثلاثاء.
وقال روتو في كلمة ألقاها غداة التظاهرات المناهضة للمشروع والتي خلفت 22 قتيلاً، بحسب الهيئة الرسمية لحماية حقوق الإنسان، "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024،فإنني أحني رأسي ولن أوقعه ليصبح قانونًا، وبالتالي سيتم سحبه".
وكانت الحكومة تخطط لجمع 2.7 مليار دولار من ضرائب إضافية لخفض عجز الموازنة.
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