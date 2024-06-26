سعر النحاس يتراجع من مستوياته القياسية بسبب ضعف الطلب في الصين

1 دقيقة للقراءة

انخفض سعر النحاس إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين مواصلا رحلة الهبوط من أعلى سعر له على الإطلاق وذلك بضغط من الطلب الضعيف بشكل غير اعتيادي من الصين،حيث خسر 14% منذ أن وصل إلى مستوى قياسي فوق11ألف دولار للطن في مايو.

وبحسب بنك "إتش إس بي سي -HSBC"فإن الارتفاع الحاد في سعر النحاس في مايو أثر على الطلب،مما أدى إلى ارتفاع المخزون، لكنه متفائل بشأن الطلب على النحاس في النصف الثاني بالنظر إلى الإنفاق المحتمل على شبكة الكهرباء في الصين، فضلاً عن التوقعات القوية لمصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والتصنيع.

وقبل أيام توقع بنك سيتي غروب ارتفاع أسعار النحاس إلى متوسط 12 ألف دولار للطن بحلول أوائل 2025، بدعم من تحسن توقعات النمو العالمي وخفض أسعار الفائدة.