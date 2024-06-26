"سوفكومفلوت" الروسية للشحن: العقوبات تضر بالسلامة البحرية

1 دقيقة للقراءة

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الشحن الروسية "سوفكومفلوت" الخاضعة لعقوبات، إن العقوبات المفروضة على شركات الشحن تقوض السلامة وتشكل مخاطر على التجارة بالنظر لما تتسبب فيه من ضرر للمعايير المتعارف عليها للسفن.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة الناقلات البارزة المملوكة للدولة سوفكومفلوت ورئيسها التنفيذي إيجور تونكوفيدوف، وفقا للإجراءات المنشورة في الجريدة الرسمية للتكتل أمس الاثنين.

تاس: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 116 فردا وكيانا روسيا

وقال تونكوفيدوف في تعليقات أُرسلت إلى رويترز أمس الثلاثاء "تشعر سوفكومفلوت بخيبة أمل حقيقية بسبب التضحية بالنقل البحري الآمن عالي الجودة من أجل دوافع جيوسياسية قصيرة الأمد، بما لا يساهم بالتأكيد في تحسين سلامة النقل البحري، خاصة في المياه الأوروبية".

وأضاف "تعترض سوفكومفلوت بشدة على تقسيم الأسطول التجاري العالمي إلى معسكرات متعادية، وتدمير ثقافة السلامة والقيم التي اكتسبتها الصناعة البحرية على امتداد العقود الماضية".

ومضى يقول إن المجموعة "ستواصل بالتأكيد الالتزام بأعلى المعايير".

وكانت المجموعة إحدى الشركات الرائدة في تشغيل الناقلات في العالم سابقا. ونقلت 75 مليون طن من النفط في 2023، معظمها إلى أسواق الصين والهند ومنطقة البحر المتوسط.

وأدت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا إلى خروج شركات الخدمات الدولية مثل شركات تصنيع محركات السفن والشركات التي تمنح شهادات السلامة، مما فاقم التحديات التي يواجهها أسطول البلاد.

كما يحذر مسؤولو صناعة الشحن العالمية من مخاطر السلامة التي تشكلها مئات الناقلات القديمة وغير الملتزمة بالإجراءات المرعية ضمن ما يسمى بأسطول الظل الذي ينقل النفط من الدول الخاضعة لعقوبات وقيود أخرى مثل روسيا وإيران وفنزويلا.