ارتفاع التضخم في أستراليا 4% بنهاية مايو الماضي
مدفوعا بزيادة أسعار الإسكان والأغذية والنقل
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أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الشهري " التضخم" في أستراليا بنسبة 4 %في 12 شهرًا حتى مايو 2024م.
وأوضح البيان أن من أهم المساهمين في الارتفاع السنوي حتى مايو هو الإسكان وارتفع 5.2%، والأغذية 3.3%، والنقل 4.9 %.
وقالت رئيسة إحصاءات الأسعار في مكتب الإحصاءات ميشيل ماركوارت: "غالبًا ما يتأثر تضخم مؤشر أسعار المستهلك بالعناصر ذات التغيرات في الأسعار المتقلبة مثل وقود السيارات والفواكه والخضروات والسفر"، وفق وكالة الأنباء العمانية.
يشار إلى أن مستوى التضخم هذا في مايو هو أعلى مستوى في ستة أشهر.
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