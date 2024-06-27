"المركزي" السويدي يثبت سعر الفائدة عند 3.75% متماشياً مع التوقعات

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أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة ثابتاً عند 3.75% متماشياً مع التوقعات.

وقال البنك "إذا ظلت توقعات التضخم كما هي، فيمكن خفض سعر الفائدة مرتين أو ثلاث مرات خلال النصف الثاني من العام".

وأضاف "المركزي" السويدي أن الظروف مواتية لمعدل تضخم يتماشى مع الهدف أيضًا في الأمد الأطول قليلاً.

ووفقا للبنك، "تشير توقعات التضخم في الأمد البعيد إلى ثقة قوية في الهدف، كما أن زيادات الأجور معتدلة".

كان كبير الاقتصاديين في أوروبا فيليب ر. لان، قد قال إن انخفاض التضخم في منطقة اليورو نحو المستوى المستهدف البالغ 2%، يمكن أن يوفر أساسا لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وأشار إلى ضرورة ضمان استمرار تراجع التضخم وعدم بقائه أعلى من المستهدف ، قبل القيام بعمليات الخفض المتتالية للفائدة من قِبل المركزي الأوروبي.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قبل أيام، إن خفض الفائدة الأخير، لا يعني بالضرورة القيام بمزيد من عمليات الخفض السريعة في الاجتماعات المقبلة.