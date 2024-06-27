مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سفينة شحن في البحر الأحمر - تعبيرية آيستوك
سفينة شحن في البحر الأحمر - تعبيرية آيستوك
البحر الأحمر

الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا سفينة في البحر الأحمر

استهدفت السفينة "سيجوي" بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع اليوم الخميس إن الجماعة اليمنية استهدفت السفينة "سيجوي" في البحر الأحمر بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

ومنذ نوفمبر الماضي شن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران عشرات الهجمات بالصواريخ والمُسيَّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل، أو متجهة إلى موانيها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتقود واشنطن تحالفًا بحريًّا دوليًّا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.

الدولار يتراجع بعد بيانات اقتصادية ضعيفة وصعود طفيف للين أسواق المال الدولار الدولار يتراجع بعد بيانات اقتصادية ضعيفة وصعود طفيف للين

ولمحاولة ردعهم تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير.

ويُنفِّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومُسيرات، يقول إنها معدة للإطلاق.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية السبت الماضي تدمير ثلاث مُسيرات بحرية تابعة للحوثيين في 24 ساعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط