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باخرة قمح في موانئ السعودية
باخرة قمح في موانئ السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تطرح مناقصة جديدة لاستيراد 595 ألف طن قمح

التوريد خلال الفترة (سبتمبر – ديسمبر 2024م)

الرياض - واس
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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية، اليوم الخميس، عن طرح المناقصة الثالثة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية 595 ألف طن للتوريد خلال الفترة (سبتمبر – ديسمبر 2024م).

وأوضح محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن الكمية موزعة على عدد 10 بواخر، بواقع 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و1 باخرة لميناء جازان.

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