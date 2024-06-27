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من فعاليات منتدى الاستثمار الرياضي البريطاني السعودي
اقتصاد السعودية

السعودية وبريطانيا تعززان تعاونهما في الاستثمار الرياضي

رئيس الاتحاد السعودي للرياضات: 67% من السعوديين محبون للألعاب الإلكترونية

الرياض - العربية.نت
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استضافت العاصمة البريطانية لندن الأربعاء، "منتدى الاستثمار الرياضي البريطاني السعودي" بمشاركة وزارتي الاستثمار والرياضة و100 من كبار المسؤولين والمستثمرين بالقطاع الرياضي في المملكة وبريطانيا، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية ممثلاً في مجلس الأعمال السعودي البريطاني، على هامش القمة السعودية البريطانية للبنية التحتية المستدامة.

ويأتي المنتدى في ظل التطورات التي يشهدها القطاع الرياضي في السعودية مدفوعاً بمبادرات رؤية 2030 والتي جعلت منها وجهة دولية للرياضيين واللاعبين والبطولات العالمية والاستثمارات ذات الصلة.

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وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان خلال المنتدى إن 67% من السعوديين محبين للألعاب والرياضات الإلكترونية.

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فيما قدر مدير تطوير استثمارات قطاع الرياضة في وزارة الاستثمار باسم إبراهيم، حجم السوق الرياضية في المملكة بنحو 30 مليار ريال. متوقعاً أن يصل حجم السوق إلى 84 مليار ريال بحلول عام 2030.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني محمد النمر خلال المنتدي أن قطاع الرياضة والترفيه في المملكة نما بنسبة 12% سنويًا بين عامي 2018 و2023، بما يشير إلى تزايد الطلب على الأنشطة الترفيهية والرياضية.

وسلط المشاركون الضوء على مشهد الاستثمار الرياضي بالمملكة وبريطانيا وخطط التطوير الطموحة لتطوير القطاع، وتكنولوجيا الرياضة والرياضات الإلكترونية وبناء القدرات والبنية التحتية الرياضية وفرص الشراكة المتاحة للمستثمرين من الجانبين.

وشملت الموضوعات التي جرى مناقشتها خلال المنتدى استضافة البطولات الرياضية الكبرى وعمليات الاستحواذ الخارجية ومبادرات جودة الحياة والفرص غير المسبوقة للشراكات والاستثمارات بين المملكة وبريطانيا.

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