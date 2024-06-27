الميزان التجاري للسعودية يسجل فائضا بـ41.41 مليار ريال في أبريل الماضي

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سجل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية، فائضاً بقيمة 41.411 مليار ريال في شهر أبريل 2024 ليصل لأعلى مستوياته خلال العام الجاري، وفقًا للبيانات الأولية للتجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الصادرة، ليحقق نمواً على أساس شهري بنسبة 36%، وبقيمة ارتفاع بلغت 10.967 مليار ريال مقارنة بفائض 30.443 مليار ريال قد حققه في شهر مارس من نفس العام.

وقد حقق الميزان التجاري نمواً منذ بداية العام الجاري بأكثر من 48.5%، وبقيمة ارتفاع بلغت 13.525 مليار ريال، حيث كان عند مستوى 27.885 مليار ريال خلال شهر يناير.

كما بلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته أكثر من 162 مليار ريال، حيث بلغت الصادرات السلعية ما قيمته 101.708 مليار ريال، وبنسبة تمثل 63% من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 60.297 مليار ريال، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 16.234 مليار ريال في أبريل 2024، شكلت ما نسبته 16% من إجمالي الصادرات،وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وسجلت الصادرات البترولية ما قيمته نحو 79.326 مليار ريال، شكلت ما نسبته 78% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 6.147 مليارات ريال، شكلت ما نسبته 6% من إجمالي الصادرات.

وتصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أبريل، لتستحوذ على ما نسبته 50.2% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 51.094 مليار ريال، وحلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ثانياً كأكبر مجموعات الدول المُصدر لها بنسبة 16.5% من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة بلغت 16.757 مليار ريال، وجاءت ثالثاً، مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 12.4% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت 12.562 مليار ريال.

وفي ما يخص الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 16.6% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة، بقيمة 16.925 مليار ريال في شهر أبريل 2024م، فيما حلت اليابان ثانياً بقيمة 9.321 مليارات ريال، وبنسبة 9.2% من إجمالي الصادرات السلعية، وجاءت الهند ثالث الدول المُصدر لها بقيمة 8.250 مليارات ريال، وبنسبة 8.1% من إجمالي الصادرات السلعية.

وعبَرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من 29 منفذاً جمركياً متنوعاً ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 22.382 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 3.594 مليارات ريال، وبنسبة 16.1% من الإجمالي.