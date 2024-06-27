تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية

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تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما قد يهدئ المخاوف المتعلقة بوجود تحول كبير في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت ستة آلاف طلب لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 233 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 22 يونيو/حزيران.

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وشملت الفترة المذكورة عطلة جديدة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، مما قد يؤثر على بيانات إعانة البطالة.

وطلبات الإعانة بمعدلها الحالي غير بعيدة عن الحد الأعلى من مدى تحركت فيه هذا العام بين 194 ألفا و243 ألف طلب.

واختلف خبراء اقتصاد بشأن سبب قرب المعدلات من الحد الأعلى للنطاق في الآونة الأخيرة، إذ يذهب البعض إلى احتمال أن تكون زيادة تسريح العاملين هي السبب، ويرجع آخرون ذلك إلى تكرر موجة تقلبات شهدتها الفترة نفسها من العام الماضي.