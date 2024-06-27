مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
طلبات إعانة البطالة
طلبات إعانة البطالة
اقتصاد أميركا

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية

ما يهدئ المخاوف المتعلقة بوجود تحول كبير في سوق العمل

واشنطن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما قد يهدئ المخاوف المتعلقة بوجود تحول كبير في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت ستة آلاف طلب لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 233 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 22 يونيو/حزيران.

"الفيدرالي": معيار كفاية رأس مال البنوك الأميركية الكبرى بلغ 9.9% أسواق العربية 1230 الفيدرالي "الفيدرالي": معيار كفاية رأس مال البنوك الأميركية الكبرى بلغ 9.9%
مادة اعلانية

وشملت الفترة المذكورة عطلة جديدة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، مما قد يؤثر على بيانات إعانة البطالة.

وطلبات الإعانة بمعدلها الحالي غير بعيدة عن الحد الأعلى من مدى تحركت فيه هذا العام بين 194 ألفا و243 ألف طلب.

واختلف خبراء اقتصاد بشأن سبب قرب المعدلات من الحد الأعلى للنطاق في الآونة الأخيرة، إذ يذهب البعض إلى احتمال أن تكون زيادة تسريح العاملين هي السبب، ويرجع آخرون ذلك إلى تكرر موجة تقلبات شهدتها الفترة نفسها من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط