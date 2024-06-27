توقعات بإبقاء "المركزي" التركي أسعار الفائدة من دون تغيير إلى نهاية 2024
بنك أوف أميركا يتوقع خفض أسعار الفائدة لأول مرة نهاية العام الحالي
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أظهر استطلاع لوكالة "بلومبرغ" لتوقعات المحللين بأن يبقي البنك المركزي التركي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل للشهر الثالث على التوالي على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم.
ويتوقع بنك أوف أميركا أن يقوم "المركزي" التركي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة في نهاية العام الحالي.
في حين تراجع مورغان ستانلي عن توقعاته بأن يكون الخفض الأول لأسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل.
كان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة إلى 50% قبل شهرين وذلك مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 75%.
أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا بلغ 75.45% في مايو/أيار بما يفوق التوقعات قليلاً.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم وصل بذلك إلى ذروته قبل أن يتراجع بفعل سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة واستقرار الليرة نسبيا.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بسبب زيادة مصروفات التعليم والمساكن والمطاعم الشهر الماضي.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، من المتوقع أيضا أن يتراجع التضخم على أساس شهري بعد مايو/أيار، الذي بلغ خلاله 3.37%، مقارنة مع 3.18% في أبريل/نيسان الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 69.80%.
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