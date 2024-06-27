توقعات بنمو مبيعات "أشباه الموصلات" عالمياً إلى نحو 736 مليار دولار في 2027
شركات تضطر للانتظار 11 شهرًا لتلقي طلباتهم من وحدات المعالجة أو الـ GPUs من "إنفيديا"
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تتوقع شركة أبحاث السوق "Statista" أن تنمو مبيعات أشباه الموصلات عالمياً 6% سنوياً لتصل إلى نحو 736 مليار دولار في 2027.
لا تزال "Nvidia" هي ملكة أشباه الموصلات المستخدمة بالذكاء الاصطناعي، ولكن ارتفاع الطلب يضطر بعض الشركات للانتظار 11 شهرًا لتلقي طلباتهم من وحدات المعالجة أو الـ GPUs من "إنفيديا" ما دفع شركات أخرى، إما تبحث أو تطور أو تستثمر في بدائل.
وتعمل "مايكروسوفت" وAmazon Web Services على تطوير معالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتقدم شركات مثل Intel وAMD Arm مجموعات من المنتجات ومعالجات الذكاء الاصطناعي.
وتشير بعض التوقعات إلى أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه.آي" OpenAI لديه خطط لتصميم رقائق خاصة بالشركة وبناء مرافق لتصنيعها.
وتتوقع شركة أبحاث السوق Statista أن تنمو مبيعات أشباه الموصلات عالمياً 6% سنوياً من 553 مليار دولار في عام 2023 إلى نحو 736 مليار دولار في 2027 بقيادة قطاع الـ Integrated Circuits أو الدوائر المتكاملة.
وبدأت شركات ناشئة تستفيد من الطلب العالي وتجمع تمويلات ضخمة لتطوير أشباه الموصلات ونماذج اللغات الضخمة أكبرها Groq وHailo وGraph core و سامبا نوفا الأميركية.
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