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سفينة شحن في البحر الأحمر - تعبيرية آيستوك
سفينة شحن في البحر الأحمر - تعبيرية آيستوك
البحر الأحمر

شركة أمن بحري: تقرير عن حادث على بعد 84 ميلا بحريا غرب الحديدة باليمن

قالت إنه لا إصابات جراء تعرض سفينة لمقذوف قبالة الحديدة باليمن

دبي - العربية.نت
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قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الخميس إنها على علم بواقعة على بعد 84 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر.

وأضافت "أمبري" أنه لا إصابات جراء تعرض سفينة لمقذوف قبالة الحديدة باليمن.

ومنذ نوفمبر الماضي شن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران عشرات الهجمات بالصواريخ والمُسيَّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل، أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي.

إصابة سفينتين تجاريتين بأضرار جراء استهدافهما قبالة سواحل اليمن اليمن الشرق الأوسط إصابة سفينتين تجاريتين بأضرار جراء استهدافهما قبالة سواحل اليمن

وتقود واشنطن تحالفًا بحريًّا دوليًّا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.

ولمحاولة ردعهم تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير.

ويُنفِّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومُسيرات، يقول إنها معدة للإطلاق.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية السبت الماضي تدمير ثلاث مُسيرات بحرية تابعة للحوثيين في 24 ساعة.

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