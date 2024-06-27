ميدفيديف: سرقة الأصول الروسية يمكن اعتبارها عدواناً وسبباً للحرب

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن سرقة الأصول الروسية يمكن اعتبارها عملاً من أعمال العدوان وحتى سبباً للحرب، بحسب "رويترز".

ودعا ميدفيديف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار بشأن وضع سجل للأضرار التي لحقت بروسيا بسبب العقوبات.

وقال ميدفيديف في جلسة عامة لمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي: "نحن بحاجة إلى تسريع اعتماد قرارنا الداخلي في إنشاء سجل للأضرار التي لحقت بنا بسبب العقوبات"، نقلا عن "تاس".

كانت وزيرة خارجية بلجيكا، قالت الاثنين الماضي إن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق بشأن استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

وفرضت دول الاتحاد كذلك عقوبات على 116 فردا وكيانات قانونية روسية، في أحدث حزمة من العقوبات ضد موسكو.

وتعتزم دول الاتحاد بدء العمل على الحزمة 15 من العقوبات ضد روسيا فور اعتماد الحزمة 14، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية.

من جانبه، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين الماضي، أن الاتحاد الأوروبي طور آلية تسمح بتجاوز حق النقض المجري على شراء الأسلحة لكييف باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة.

وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إن بودابست، التي رفضت في وقت سابق اقتراح استخدام الأصول الروسية، "لا ينبغي أن تشارك في اتخاذ القرار بشأن استخدامها"، مشيراً إلى أن آلية تجاوز الفيتو ستكون "معقدة مثل أي قرار قانوني، لكنها ناجحة".

كانت دول الاتحاد الأوروبي، وافقت الأسبوع الماضي على فرض دفعة "قوية ومهمة" من العقوبات على روسيا في محاولة لتضييق الخناق على مجهود الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حسبما أعلنت بلجيكا التي تتولّى رئاسة الاتحاد.

وكتبت الرئاسة البلجيكية على منصة "إكس" أن "هذه الحزمة توفّر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سدّ الثغرات".

كانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت مؤخراً عن توسيع نطاق العقوبات بشكل كبير، مستهدفة أكثر من 300 كيان وفرد لتعطيل قدرات الإنتاج العسكري الروسي في خضم الصراع الدائر في أوكرانيا.