هل تفوز فون دير لاين بولاية ثانية لرئاسة المفوضية الأوروبية؟

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يستعد قادة الاتحاد الأوروبي لترشيح أورسولا فون دير لاين لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية.

وكجزء من الاتفاق على تولي فون دير لاين ولاية ثانية على رأس المفوضية الأوروبية، ستصبح رئيسة الحكومة الإستونية Kaja Kallas مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، بينما سيتولّى رئيس الوزراء البرتغالي السابق Antonio Costa منصب رئيس المجلس الأوروبي.

ويعتمد تعيين فون دير لاين على تصويت البرلمان الأوروبي وهو ما قد يواجه صعوبة في الحصول على أغلبية الأصوات، حيث إن دعم المجموعات الرئيسية الثلاث في البرلمان الأوروبي وهي يمين الوسط والاشتراكيين والليبراليين قد لا يكون كافيا لفوزها بالمنصب بل تحتاج إلى أصوات أحزاب أقصى اليمين.