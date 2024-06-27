وزير المالية الياباني: الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن الين

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قال وزير المالية الياباني إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة حسب الحاجة للدفاع عن عملتها، بعد أن انخفض الين إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1986.

وأكد وزير المالية على ضرورة استقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن التحركات المفاجئة للعملة ليست مرغوبة.

وأضاف الوزير أن الحكومة ستقوم بتحليل التحركات الأخيرة للين وتأثيرها على الاقتصاد بجدّية.

جاءت تصريحات وزير المالية على خلفية تراجع الين ليسجل مستوى يتجاوز الـ 160 يناً مقابل الدولار، وهو ما يزيد من احتمالية تدخل الحكومة لدعم العملة، ويضع ضغوطا على بنك اليابان قبيل اجتماع السياسة النقدية لرفع الفائدة مجددا في يوليو.

كان "المركزي" قد رفع الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاما في مارس في نطاق يتراوح بين 0 و0.1% من سالب 0.1%.

يذكر أن السلطات اليابانية أنفقت 9.8 تريليون ين، ما يعادل 62.2 مليار دولار، لدعم الين خلال الشهر الماضي، وهي تحركات حالت دون اختبار العملة لمستويات منخفضة جديدة، لكنها غير مرجحة لعكس الاتجاهات التراجعية على المدى الطويل.