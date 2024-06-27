"المركزي" المصري: نمو المعروض النقدي 27.16% خلال مايو

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أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الخميس ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في مصر 27.166% على أساس سنوي في مايو/أيار.

وبلغ المعروض النقدي 10.352 تريليون جنيه مصري (215.76 مليار دولار) ارتفاعا من 8.140 تريليون جنيه (169.58 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي.

أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.

وأوضح التقرير أن هذا السداد جاء نتيجة لصفقة رأس الحكمة، والتي تضمنت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، إضافة إلى سداد سندات "يوروبوند" بقيمة ملياري دولار، مما يعادل 7% من الناتج المحلي.

وأشار المستثمرون، وفقاً لبيان المعهد، إلى أن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية، وأن هدف الوصول بالفائض الأولي إلى 3.5% من الناتج المحلي قد يكون طموحاً، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن 1% من هذا الهدف ستأتي من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية.