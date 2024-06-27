فيينا تحتفظ بالمركز الأول كأكثر مدن العالم ملاءمة للعيش في 2024
مدن الرياض ودبي وأبوظبي أظهرت تقدماً ملحوظاً ضمن مؤشر EIU العالمي للمعيشة لعام 2024
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نشرت وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة The Economist اليوم الخميس مؤشرها العالمي للمعيشة "EIU" لعام 2024، الذي يصنف 173 مدينة بناء على عوامل مثل الاستقرار، والرعاية الصحية، والثقافة، والبيئة، والتعليم، والبنية التحتية.
وأظهرت المدن في البلدان التي تعاني من الحروب أداء ضعيفا كما كان متوقعا، حيث كانت تل أبيب أكبر المدن المتراجعة في 2024، وظلت كييف، عاصمة أوكرانيا، ضمن المدن العشر الأخيرة.
الرياض ثالث أفضل مدن العالم من حيث رأس المال البشري
بقيت فيينا على رأس القائمة للعام الثالث على التوالي، بينما أظهرت مدن الخليج تقدما ملحوظا في ظل الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم في مدن مثل دبي وأبوظبي والرياض.
وكان الإسكان عاملاً آخر مهما في التصنيف، حيث أدى نقص السكن في سيدني و ميلبورن إلى هبوط مراكزهما في التصنيف.
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