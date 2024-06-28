العراق يوقع عقد إنزال الكابل البحري "2Africa" مع شركة تابعة لـ "STC" السعودية
بهدف إمرار سعات الإنترنت من العالم عبر دول الخليج العربي وصولاً إلى أوروبا
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وقعت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية العراقية، عقد إنزال كابل 2Africa اللؤلؤ البحري مع شركة "الخليج للكابلات البحرية" المملوكة لشركة الاتصالات السعودية "STC" لإمرار سعات الإنترنت من العالم عبر دول الخليج العربي ومنها للعراق وصولاً إلى أوروبا.
وقالت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري في بيان يوم الخميس، إن إنزال العراق للكابل البحري 2Africa (اللؤلؤ) في الفاو والذي يمر في 47 محطة إنزال عالمية وخليجية سيساهم بتعزيز موقع العراق كونه الممر الآمن بالمنطقة لتمرير وتسويق سعات الإنترنت والاتصالات الدولية الداخلة والخارجة من العراق بالاشتراك مع الشركات العالمية المساهمة بالمشروع وهي ( STC السعودية - فوادفون - MTN - فيسبوك - الموبايل الصينية).
وأعلنت الياسري عن الإيفاء بالوعود التي أطلقتها بتعزيز موقع العراق الجغرافي وتعظيم إيراداته حيث تجاوز مقدار سعات الإنترنت الترانزيت المارة عبر العراق بواسطة مشروع طريق الحضارات (واحد تيرا بت) وهو رقم كبير قياسا للمدة الزمنية الصغيرة التي أنجز بها وهي الأشهر الستة الماضية.
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