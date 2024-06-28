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اقتصاد تونس

تونس ترفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص 14.5%

يبلغ الحد الأدنى للأجور الآن في تونس 459 دينارا (147 دولارا)

تونس - رويترز
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قالت الرئاسة يوم الخميس إن تونس سترفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص بنسبة 14.5%، في خطوة تهدف لنزع فتيل الاستياء والإحباط من الصعوبات الاقتصادية.

وأضافت أنه سيتم إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع بنسبة 7% اعتبارا من مايو/أيار 2024 بأثر رجعي، فيما ستتم الزيادة الثانية في يناير/كانون الثاني 2025 بنسبة 7.5%. وستشمل الزيادة حوالي مليون متقاعد في القطاع الخاص.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور الآن في تونس 459 دينارا (147 دولارا)، وهو واحد من بين أدنى الأجور في العالم.

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