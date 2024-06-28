نمو الاقتصاد البريطاني 0.7% في الربع الأول

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أظهرت أرقام رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الربع السابق.

ويزيد ذلك عن تقديرات أولية كانت لنمو 0.6%.

يأتي ذلك قبل أقل من أسبوع من تصويت البريطانيين في انتخابات تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستشهد تقدم زعيم حزب العمال كير ستارمر على رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك.

يذكر أن التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف عند 2% في مايو/أيار لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا على البلاد.

ويتماشى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن 2.3% في بيانات أبريل/نيسان مع متوسط ​​توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ويمثل هبوطا حادا عن أعلى مستوى له في 41 عاما عند 11.1% والذي سجله في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وقال بنك إنجلترا إن عودة التضخم إلى المعدل المستهدف ليس كافيا في حد ذاته بالنسبة له للبدء في خفض أسعار الفائدة.