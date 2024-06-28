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اقتصاد بريطانيا
اقتصاد بريطانيا
اقتصاد بريطانيا

نمو الاقتصاد البريطاني 0.7% في الربع الأول

التقديرات الأولية كانت لنمو 0.6%

لندن - رويترز
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أظهرت أرقام رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الربع السابق.

ويزيد ذلك عن تقديرات أولية كانت لنمو 0.6%.

يأتي ذلك قبل أقل من أسبوع من تصويت البريطانيين في انتخابات تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستشهد تقدم زعيم حزب العمال كير ستارمر على رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك.

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يذكر أن التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف عند 2% في مايو/أيار لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا على البلاد.

ويتماشى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن 2.3% في بيانات أبريل/نيسان مع متوسط ​​توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ويمثل هبوطا حادا عن أعلى مستوى له في 41 عاما عند 11.1% والذي سجله في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وقال بنك إنجلترا إن عودة التضخم إلى المعدل المستهدف ليس كافيا في حد ذاته بالنسبة له للبدء في خفض أسعار الفائدة.

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