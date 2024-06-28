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سفينة شحن في البحر الأحمر - تعبيرية آيستوك
سفينة شحن في البحر الأحمر - تعبيرية آيستوك
البحر الأحمر

هيئة بريطانية: ربان يبلغ عن سقوط 5 صواريخ قرب سفينته في البحر الأحمر

أكدت أن السفينة لم تبلغ عن وقوع أضرار جراء الواقعة وتبحر نحو الشمال

دبي - رويترز
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إن ربان سفينة أبلغ عن سقوط 5 صواريخ بالقرب من سفينته في البحر الأحمر على بعد 150 ميلا بحريا شمال غربي مدينة الحديدة في اليمن.

وذكرت الهيئة أن السفينة لم تبلغ عن وقوع أضرار جراء الواقعة وتبحر نحو الشمال.

ولم تكشف الهيئة أي معلومات عن السفينة أو حمولتها.

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وبدأت الاضطرابات الحالية في حركة الشحن الدولي منذ نوفمبر تشرين الثاني بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمينة.

وفضلت سفن عديدة منذ ذلك الحين اتخاذ الطريق الأطول حول جنوب القارة الإفريقية وتجنب طريق البحر الأحمر إلى قناة السويس.

وتقول جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إنها تهاجم السفن تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس) في قطاع غزة.

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