الكرملين: إبقاء فون دير لاين وتعيين كالاس "سيئ" للعلاقات مع موسكو

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أعلنت موسكو الجمعة أن إبقاء الألمانية أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية وتعيين الإستونية كايا كالاس مسؤولة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "سيء" للعلاقات مع موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن فون دير لاين "لا تؤيد تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا".

وأكد أن كالاس "معروفة" بتصريحاتها "المتصلّبة وفي بعض الأحيان المعادية للروس والعنيفة"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأضاف بيسكوف "لهذا السبب لا نعتقد أن الدبلوماسية الأوروبية يمكنها العمل بأي شكل من الأشكال لتطبيع العلاقات".

وخلص إلى أن "آفاق العلاقات بين موسكو وبروكسل سيئة".

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي الخميس خلال قمة في بروكسل على إبقاء أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية، وهي تشغل منصبها منذ نهاية العام 2019.

كما اتفق القادة على تعيين رئيسة الوزراء الإستونية الليبرالية كايا كالاس مسؤولة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خلفا للإسباني جوزيب بوريل، وهي معارضة شرسة للكرملين.