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صندوق النقد

صندوق النقد يوافق على صرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا بعد مراجعة قرض

بعد إكمال الصندوق مراجعة رابعة لبرنامج قرض قيمته 15.6 مليار دولار

واشنطن - رويترز
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قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على صرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا لدعم موازنتها بعد إكمال الصندوق مراجعة رابعة لبرنامج قرض قيمته 15.6 مليار دولار للبلد الذي تمزقه الحرب.

وذكر الصندوق في بيان أمس الجمعة أن أداء أوكرانيا في برنامج التسهيل المالي الممتد يظل قويا على الرغم من الظروف غير المواتية وأنه تم تحقيق الأهداف الكمية وأن المعايير القياسية الهيكلية نُفذت في موعدها أو بوجود تأخير وجيز.

وعدّل الصندوق بالخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا لعام 2024 إلى نطاق 2.5% و3.5%، وذلك مقارنة بتوقع سابق عند 3.2% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل/نيسان.

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وأشار الصندوق إلى تراجع معنويات المستهلكين وثقة الشركات بسبب تطورات الغزو الروسي في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة الهجمات الروسية التي ألحقت أضرارا بالبنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا.

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