البنك الدولي يقدم قرضاً بـ400 مليون دولار للأردن

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أعلن البنك الدولي، عن موافقته الرسمية على تمويل مشروع عملية تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية "مسار" في الأردن، بعد عرض المشروع على مجلس إدارة البنك أول من أمس.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 400 مليون دولار، سيتم تمويله من خلال قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 393 مليون دولار، وآلية تسهيلات التمويل الميسر بقيمة 7 ملايين دولار، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.

ويهدف المشروع الذي كان في حالة الدراسة خلال الأشهر الماضية، إلى تحسين الوصول إلى التعلم الأساسي والتعليم والتدريب التقني والمهني ذي الصلة بسوق العمل وتعزيز كفاءة إدارة قطاع التعليم.

ويأتي المشروع الذي سينفذ على مدار خمس سنوات (2024 - 2029)، دعماً لخطط الإصلاح الحكومية المتعلقة في قطاع التعليم والمتضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي وكذلك خطة تحديث القطاع العام.

وأشار البنك الدولي إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، وخطة تحديث القطاع العام، حددت مجموعة من التحديات والمجالات الرئيسية في قطاع التعليم كأولويات ومنها، زيادة الوصول إلى الخدمات التعليمية وجودتها.

ويندرج ضمن ما سبق؛ الوصول إلى الطلاب ودعمهم في نقاط التحول الرئيسة، ولا سيما في الدخول (الانتقال من المنزل إلى المدرسة)، والخروج (الانتقال من المدرسة إلى العمل)، إلى جانب تعزيز المساواة في الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم المهني.

ويركز المشروع على المجالات السبعة التي حددتها رؤية التحيدث؛ وهي: رعاية الطفولة المبكرة للأطفال دون سن 9 سنوات، التعليم الأساسي (الابتدائي والثانوي)، التعليم العالي، التعليم والتدريب التقني والمهني، البحث والتطوير والابتكار، تنظيم المشاريع، والبيانات، حيث يشمل الرقمنة والحوكمة والبيئة القانونية كمجالات شاملة لدعم الإصلاحات.