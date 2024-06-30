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اقتصاد الصين

الصين تشدد رقابتها على المعادن النادرة عبر قانون جديد

تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر

دبي - العربية.نت
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شددت الحكومة الصينية عملية إدارة صناعة المعادن النادرة، إذ أقرت أول لائحة شاملة تحكم التعدين وصهر المعادن وكيفية تداولها.

وأشار مجلس الدولة إلى أن المعادن النادرة مملوكة للصين ولا يجوز لأي منظمة أو فرد أن يطالب بها، لافتا إلى أن الدولة ستتولى مسؤولية التعدين الوقائي لهذا المورد.

ومن المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر.

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وأضاف أن الوكالات الحكومية ستسيطر على إجمالي الكميات المستخرجة من العناصر الأرضية النادرة وصهرها وستنشئ نظاماً لمتابعتها.

كما نصت اللائحة على عقوبات على الأنشطة غير القانونية التي تنطوي على إنتاج هذه المعادن.

يذكر أن الصين تمثل نحو 70% من إنتاج العالم من العناصر الأرضية النادرة.

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