قطر تخطط لمدينة ملاهٍ أكبر من "ماجيك كينغدوم" التابعة لديزني بـ 5.5 مليار دولار
على مساحة 8 ملايين متر مربع
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بدأت قطر العمل على مشروع "سميسمة" السياحي الجديد بقيمة 20 مليار ريال قطري ما يعادل 5.5 مليار دولار. يتمحور حول مدينة ملاه كبيرة من المتوقع أن تكون أكبر من "ماجيك كينغدوم" الشهيرة التابعة لـ"والت ديزني".
ويقع مشروع "سميسمة" على بعد حوالي 40 دقيقة شمال العاصمة الدوحة، ويمتد على مساحة 8 ملايين متر مربع على طول 7 كيلومترات من الأراضي المطلة على الشاطئ.
ومن المقرر أن يشمل المشروع أيضا ملعبا للغولف مكونا من 18 حفرة تحيط به 300 فيلا ومنتجعات فاخرة بالإضافة إلى منازل ومحلات تجارية.
يذكر أن قطر تهدف إلى أن تساهم السياحة بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030.
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