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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
اقتصاد مصر

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يشهد توقيع 29 اتفاقية بـ 49 مليار يورو

رئيس الوزراء: نسعى لإعطاء دفعة لبرنامج الإصلاح عبر الشراكة مع أوروبا

دبي - العربية.نت
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أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأحد، عن توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في كلمته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي استمر يومين، إن هذا المؤتمر يأتي في ظل إيمان مصر العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود مع مراعاة البعد الاجتماعي في الوقت نفسه.

وأضاف رئيس الوزراء: "على الرغم من مواجهة العديد من التداعيات التى لا يمكن إنكارها للأزمات الإقليمية والدولية على مصر والعديد من دول العالم، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات، وعلى رأسها أزمة كورونا، قد حرص على استيعاب وامتصاص تلك الأزمات قدر الإمكان مع الاستمرار في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح، والتي يأتي على رأسها دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، للاقتصاد المصري".

مصر والاتحاد الأوروبي يعتزمان توقيع اتفاقية بمليار يورو لدعم الاقتصاد المصري اقتصاد اقتصاد مصر مصر والاتحاد الأوروبي يعتزمان توقيع اتفاقية بمليار يورو لدعم الاقتصاد المصري

وأكد مدبولى على سعي مصر لإعطاء دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي من خلال عقد هذا المؤتمر لكي يساعد في دعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين كأحد أهم أهدافه.

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