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اقتصاد السعودية

معدل البطالة بين السعوديين يتراجع إلى 7.6% في الربع الأول من 2024

معدل البطالة لإجمالي السكان يستقر نسبياً عند 3.5%

دبي - العربية.نت
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بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في السعودية (للسعوديين وغير السعوديين) 3.5% في الربع الأول من عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، كما سجل انخفاضاً سنوياً بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2023، بناءً على تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء، وفقاً للتقديرات السكانية المبنية على نتائج تعداد 2022.

فيما بلغ معدل البطالة للسعوديين 7.6% في الربع الأول من 2024، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من 2023، وبتراجع سنوي 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2023.

من ناحية أخرى، أظهرت النتائج ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الأول لعام 2024، مقدار 1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من 2023، حيث بلغ 51.4%، وأوضحت استقراره مقارنة بالربع الأول من 2023.

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وسجل معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان ارتفاعاً بمقدار 1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، حيث بلغ 47.5% وارتفاعاً بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن الربع الأول من 2023.

وأظهرت نتائج مؤشرات سوق العمل في السعودية للربع الأول من 2024، ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 30.7%.

كما ارتفع معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 35.8%، فيما ارتفع معدل البطالة للسعوديات بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 14.2% مقارنة بالربع السابق من 2023.

وفيما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد ارتفع معدل المشتغلين الذكور إلى السكان، كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 1.2 و1 نقطة مئوية ليصل إلى 63.6% و66.4% على التوالي.

وأظهرت النتائج أن 95.9% من السعوديين المتعطلين عن العمل سيقبلون عرض العمل في القطاع الخاص.

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