وزير التموين: احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي 6.6 شهر

1 دقيقة للقراءة

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي يوم السبت، إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي 6.6 شهر.

وأضاف أنه تم توريد 3.55 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد. وتابع قائلا "توريد المستهدف من الأقماح المحلية بكمية تصل إلى ثلاثة ملايين و551 ألف طن، وتخطي المستهدف هذا العام بفضل الأراضي المستصلحة حديثا في توشكى وشرق العوينات".

وذكر أن رفع أسعار توريد القمح المحلي ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام.

وقال إن عمليات التوريد مستمرة حتى 15 يوليو/تموز وإن من المتوقع الوصول إلى 3.6 مليون طن.