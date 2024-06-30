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صندوق التنمية الزراعية
صندوق التنمية الزراعية
اقتصاد السعودية

"صندوق التنمية الزراعية" في السعودية يعتمد قروضًا تمويلية بقيمة 1.7 مليار ريال

شملت قروضًا تنموية للمزارعين لإنتاج الخضار في البيوت المحمية

دبي - العربية.نت
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اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في السعودية، اليوم الأحد، في اجتماعه الثاني للعام المالي الحالي عدداً من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 1.7 مليار ريال في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي أن القروض المعتمدة شملت قروضًا تنموية للمزارعين، وقروضًا تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن، وتربية الأسماك في المياه الداخلية، ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية ومراكز تسويق المنتجات الزراعية.

ولفت السهلي إلى اعتماد عددا من القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق وغير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لتعزيز المخزون الإستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار الصندوق في دعم وتنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة، وبذلك تبلغ قيمة موافقات القروض حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي أكثر من 3 مليارات ريال.

وأفاد السهلي أن المجلس ناقش تقرير الأداء العام للصندوق للنصف الأول من العام المالي الحالي ومراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات أعماله المختلفة، كما اطلع مجلس الإدارة على تقارير بأعمال اللجان المنبثقة منه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

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