ارتفاع الموجودات الأجنبية لدى "ساما" 5% في مايو على أساس سنوي

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سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي –"ساما" 1.67 تريليون ريال في مايو الماضي، بزيادة قدرها 4.9% على أساس شهري، و5.1% على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية 1.75 تريليون ريال في مايو، بارتفاع قدره 5.1% على أساس شهري، وبـ 5.7% على أساس سنوي.
أما بالنسبة لمطلوبات المصارف من القطاع الخاص، فسجلت 2.6 تريليون ريال في مايو الماضي، بزيادة قدرها 1.4% مقارنة بأبريل، و10.8% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.
من ناحية أخرى، بلغ إنفاق السائحين الوافدين إلى السعودية 12 مليار دولار خلال الربع الأول، بارتفاع 23% على أساس سنوي.
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