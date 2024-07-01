ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات بنسبة 50.9% خلال يونيو

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سجلت صادرات كوريا الجنوبية نموا للشهر التاسع على التوالي في يونيو مدعومة بالأداء القياسي لأشباه الموصلات وفقا لبيانات رسمية صادرة، اليوم الاثنين.

وارتفعت صادرات البلاد بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 57 مليار دولار الشهر الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وانخفضت واردات البلاد بنسبة 7.5% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 49 مليار دولار الشهر الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 8 مليارات دولار، وسجلت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا لمدة 13 شهرا متتاليا، وفق وكالة يونهاب الكورية للأنباء.

وارتفعت صادرات أشباه الموصلات، العمود الفقري لاقتصاد كوريا الجنوبية، بنسبة 50.9% خلال هذه الفترة لتصل قيمتها إلى 13.4 مليار دولار، مسجلة نموا على أساس سنوي لمدة ثمانية أشهر متتالية.

كما ارتفعت صادرات شاشات العرض وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة بنسب 26.1% و58.8% و3.9% على التوالي على أساس سنوي في يونيو .

وانخفضت صادرات السيارات بنسبة 0.4% إلى 6.2 مليار دولار بسبب قلة أيام العمل.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.7% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 11 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لأي شهر من أشهر يونيو، وسجلت الصادرات إلى أميركا ارتفاعات شهرية جديدة منذ أغسطس من العام الماضي.

كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 1.8% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 10.7 مليار دولار، مسجلة نموا لمدة أربعة أشهر متتالية.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.1% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 334.8 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 6.5% لتصل قيمتها إلى 311.7 مليار دولار. وبلغ الفائض التجاري 23.1 مليار دولار في النصف الأول، وهو أعلى مبلغ بعد أن سجل 31.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

وتراجعت الشحنات الخارجية بنسبة 7.4% على أساس سنوي في عام 2023 وسط الأداء البطيء للرقائق إلى جانب عدم اليقين الاقتصادي العالمي.