البنك الدولي يقرض الأردن 400 مليون دولار لتمويل مشروع تحديث التعليم

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أعلن البنك الدولي عن موافقته الرسمية على تمويل مشروع تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية "مسار" في الأردن.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع الذي سينفذ على مدار خمس سنوات نحو 400 مليون دولار، سيتم تمويله من خلال قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 393 مليون دولار، وآلية تسهيلات التمويل الميسر بقيمة 7 ملايين دولار، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.

ويهدف المشروع الذي كان في حالة الدراسة خلال الأشهر الماضية، إلى تحسين الوصول إلى التعلم الأساسي والتدريب التقني والمهني المرتبط بسوق العمل وتعزيز كفاءة إدارة قطاع التعليم.

من جانبه، قال مدير ائتمان القطاع الحكومي في بنك كابيتال، محمد الزعبي، إن القرض يدعم خطط الحكومة الأردنية للتحديث الاقتصادي ويجري تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات.

وأضاف الزعبي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن قطاع التعليم يشكل أولوية في خطة التحديث الاقتصادي.