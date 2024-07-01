التضخم في ألمانيا يتراجع إلى 2.5% في يونيو
توقعات ببلوغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.5% في يونيو
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عاد معدل التضخم في ألمانيا إلى مسار الانخفاض وتراجع بأكثر من المتوقع في يونيو/حزيران.
وأظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الاثنين انخفاض التضخم إلى 2.5% في يونيو/حزيران.
التضخم في ألمانيا يرتفع إلى 2.8% في مايو على أساس سنوي
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن يبلغ التضخم 2.6% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه إلى 2.8% على أساس سنوي في مايو/أيار، وفقا لبيانات أُعدت للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي.
وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة شديدة التقلب إلى 2.9% من 3% في مايو/أيار.
ويولي الاقتصاديون اهتماما بتقرير التضخم في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو والذي يصدر قبل بيانات أسعار المستهلكين في التكتل، والمتوقع نشرها غدا الثلاثاء.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.5% في يونيو/حزيران مقارنة بنحو 2.6% في الشهر السابق.
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