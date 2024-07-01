السعودية تشتري نحو 235 ألف طن قمح في مناقصة دولية
ضمن خطة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية
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قالت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية، المشتري الحكومي الرئيسي للقمح بالمملكة، اليوم الاثنين إن السعودية اشترت نحو 235 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة دولية، بحسب ما نقلته "رويترز".
كانت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية، أعلنت الخميس الماضي، عن طرح المناقصة الثالثة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية 595 ألف طن للتوريد خلال الفترة (سبتمبر – ديسمبر 2024م).
وأوضح محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.
وأضاف أن الكمية موزعة على عدد 10 بواخر، بواقع 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و1 باخرة لميناء جازان.
كانت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية قالت في ديسمبر/كانون الأول، إنها ستشتري 1.353مليون طن من القمح في المناقصة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام.
وأضافت الهيئة حينها في منشور لها على منصة "إكس" أن توريد شحنات القمح سيكون في الفترة بين فبراير/شباط ومايو/أيار من عام 2024.
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