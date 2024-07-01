انكماش اقتصاد اليابان 2.9% بالربع الأول في البيانات المعدلة
قد تؤدي إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
انكمش اقتصاد اليابان أكثر مما كان مُعلنا في السابق في الربع الأول من العام الحالي، وذلك في مراجعة غير مجدولة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت البيانات المعدّلة أن اقتصاد اليابان انكمش بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، انخفاضاً من التقدير السابق البالغ 1.8%.
ومن المرجح أن تؤدي المراجعة إلى خفض توقعات النمو الفصلية من قِبل بنك اليابان، وتأجيل رفع أسعار الفائدة حسب ما ذكره المحللون.
وقالت الحكومة إن التعديلات على أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول تعكس التصحيحات التي أُجريت في بيانات قطاع البناء.
-
دبي تعتمد برنامج لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر لجذب 650 مليار درهم حتى 2033
ستقدم حوافز تصل إلى 25 مليار درهم في 10 أعوام
اقتصاد
-
"أكوا باور": بدء التشغيل التجاري لمحطة "كوم أمبو" الشمسية في مصر بقدرة 200 ميغاواط
مدة اتفاقية المشروع 25 عاما
شركات
-
بورصة فرنسا تقفز 2.6% بعد الجولة الأولى من الانتخابات
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي صعد 1% وسط تصدر للأسهم الفرنسية
أسواق المال