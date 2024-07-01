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اقتصاد اليابان

انكماش اقتصاد اليابان 2.9% بالربع الأول في البيانات المعدلة

قد تؤدي إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
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انكمش اقتصاد اليابان أكثر مما كان مُعلنا في السابق في الربع الأول من العام الحالي، وذلك في مراجعة غير مجدولة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت البيانات المعدّلة أن اقتصاد اليابان انكمش بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، انخفاضاً من التقدير السابق البالغ 1.8%.

ومن المرجح أن تؤدي المراجعة إلى خفض توقعات النمو الفصلية من قِبل بنك اليابان، وتأجيل رفع أسعار الفائدة حسب ما ذكره المحللون.

وقالت الحكومة إن التعديلات على أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول تعكس التصحيحات التي أُجريت في بيانات قطاع البناء.

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