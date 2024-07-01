إيرادات "صندوق الاستثمارات" السعودي تتضاعف 100% إلى 331 مليار ريال في 2023

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حقق صندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF"، نمواً بنسبة تزيد عن 100% في إجمالي إيراداته خلال عام 2023، لتقفز إلى 331 مليار ريال (88.5 مليار دولار) ارتفاعا من 165 مليار ريال (44 مليار دولار) في عام 2022.

وقال الصندوق في بيان، اليوم الاثنين، إن قفزة الإيرادات في الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023، جاءت مدعومة بنمو القيمة السوقية لمحفظته الاستثمارية.

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وكشفت القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام 2023 والمنشورة وفقًا لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن، ارتفاع قيمة موجودات "PIF" بنسبة 28% لتصل إلى 3.7 تريليون ريال (990 مليار دولار) بنهاية 2023 مقارنة بـ2.9 ريال في نهاية 2022 مدعومة بعدد من الاستحواذات وتحويل نسبة من أسهم شركة "أرامكو" لشركة في محفظة الصندوق.

وحقق صندوق الاستثمارات العامة، خلال عام 2023 صافي ربح بلغ 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار)، ووصل صافي دخل الصندوق - بما في ذلك الدخل الشامل - 138 مليار ريال (36.7 مليار دولار)، بدعم من الأداء المالي والاستثماري القوي خلال العام الماضي.

وبحسب البيان، فإن عام 2023 شهد تعزيز صندوق الاستثمارات العامة لاستراتيجيته الهادفة لتنويع مصادر تمويله من خلال أدوات الدين، وجمع الصندوق خلال تلك الفترة 45 مليار ريال إضافية (11.9 مليار دولار)، كما حصلت بعض شركات محفظة الصندوق على تمويل لعدد من عمليات الاستحواذ، ويستخدم الصندوق مصادر متنوعة للتمويل - والتي تشمل القروض وأدوات الدين، والأرباح من الاستثمارات، وضخ رأس المال من الحكومة والأصول الحكومية المحولة إليه.

وارتفعت أرباح "PIF" بعد احتساب الزكاة والضرائب لتبلغ 64 مليار ريال (17 مليار دولار) مقارنة بخسائر بلغت (17) مليار ريال (4.5 مليار دولار) عام 2022. وارتفعت الاحتياطيات العامة والأرباح المبقاة من الاستثمارات بنسبة 21% لتبلغ 707 مليارات ريال (188 مليار دولار) مقابل 583 مليار ريال (155 مليار دولار) لعام 2022.

وذكر "PIF" أن هناك العديد من العوامل ساهمت في ارتفاع مستويات الأرباح والإيرادات والدخل الصافي، فعلى صعيد الأنشطة غير الاستثمارية، ازداد حجم محفظة الصندوق غير الاستثمارية بواقع 15%، بما يعادل 31 مليار ريال، ليرتفع من 207 مليارات ريال (55 مليار دولار) عام 2022 إلى 238 مليار ريال (63.4 مليار دولار) عام 2023، والذي يعزى إلى النمو في جميع القطاعات، وخاصة الخدمات المالية، والاتصالات.

علماً أن المحفظة غير الاستثمارية تأثرت بعض الشيء بتراجع عوائد قطاع المعادن والتعدين بسبب الانخفاض العالمي لأسعار المعادن والخامات بعد ارتفاع استثنائي في عام 2022.

وبحسب البيانات، فقد ارتفعت إيرادات محفظة الصندوق الاستثمارية بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، إذ سجلت 98 مليار ريال خلال 2023، أي بزيادة 135 مليار ريال (36 مليار دولار) عن نتائج عام 2022 التي سجلت المحفظة خلالها خسائر بواقع 41 مليار ريال. وساهم في هذه النتائج الإيجابية تحول "سوفت بنك" إلى مصدر للأرباح بعدما تعرض العام الماضي لخسائر في القيمة السوقية.

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وتؤكد النتائج المالية لعام 2023 لصندوق الاستثمارات العامة، على متانة وقوة الموقف المالي والأداء الاستثماري للصندوق، حيث حصل على تصنيف "A1" من قبل وكالة "موديز" مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتصنيف "A+" من قبل وكالة "فيتش" مع نظرة مستقبلية مستقرة.